Migranti, neonata dispersa in mare a Lampedusa: ricerche in corso

Proseguono le ricerche, condotte dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, della neonata di poche settimane scomparsa ieri in mare dopo il capovolgimento del barchino su cui viaggiava insieme ai genitori nei pressi dell'isolotto Lampione. Fino ad ora non hanno dato alcun esito, e ormai non c'è più nessuna speranza di ritrovarla in vita.