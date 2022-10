Catania, droga e due Kalashnikov sequestrati nel rione Librino

Tutte le notizie di oggi

Armi e droga sono stati sequestrati da carabinieri della squadra Lupi del Nucleo investigativo di Catania nel rione di Librino.

Il sequestro di droga e armi

Gli investigatori nel sottoscala di una palazzina di viale Moncada hanno trovato una cassaforte in un 'pozzetto' di un metro interrato un metro sotto il pavimento e coperto da una botola. Al suo interno c'erano due Kalashnikov AK-47 muniti di caricatori, ognuno contenente 27 cartucce calibro 7.62, perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione, 100 grammi di marijuana già suddivisa in 52 dosi, 15 grammi di crack e tre di cocaina, e due bilancini di precisione. Sono in corso indagini e gli accertamenti tecnico-scientifici per stabilire la provenienza delle armi, chi ne avesse la disponibilità e se siano state utilizzate per commettere delitti.