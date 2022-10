Rubano liquori e li nascondono nel passeggino, due denunciate

In un caso la ragazza avrebbe rubato superalcolici per circa mille euro in un supermercato

Due ragazze di 23 e 24 anni sono state denunciate dai carabinieri per aver rubato superalcolici e liquori nascondendo la refurtiva in un passeggino. I furti sono avvenuti in giorni differenti ma con le stesse modalità.

I furti

Nel primo caso i carabinieri di Caltanissetta hanno denunciato per furto aggravato una 24enne romena residente a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). La ragazza avrebbe rubato superalcolici per circa mille euro nel supermercato del centro commerciale di via Due Fontane.

Nel secondo caso i carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno denunciato una 23enne romena per il furto di 17 bottiglie di liquori di vario genere, per un importo di circa 300 euro, in un supermercato del centro commerciale "Il Casale". In entrambi i casi le bottiglie erano state nascoste all'interno di un passeggino per bambini.