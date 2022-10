Meteo a Palermo: le previsioni del 17 ottobre

Ambiente

I climatologi dell'Eth, il politecnico di Zurigo, hanno elaborato una stima su come il cambiamento climatico modificherà le temperature e le precipitazioni nei centri urbani di varie zone del mondo nel giro dei prossimi 30 anni. Roma potrebbe avere un clima come l'attuale Antalya, in Turchia, Torino somiglierà all’odierna San Antonio, in Texas