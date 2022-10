Caro bollette, a Ragusa manifestazione in piazza

Economia

Si avvicina il momento di spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora. La notte a cavallo tra il 29 e il 30 ottobre, puntuale come quasi ogni anno dal 1916, l’ora legale sarà infatti sostituita da quella solare. E proprio in vista di quella data, c’è chi fa i conti su quanto saltare questo passaggio e mantenere eccezionalmente l’attuale regime, pensato per sfruttare l’irradiazione solare nei mesi caldi, potrebbe farci risparmiare in un periodo di caro bollette come quello che stiamo vivendo