Palermo, evade dai domiciliari e tenta una rapina: arrestato

È entrato in un supermercato di via Portella della Ginestra, a Palermo, minacciando i dipendenti e cercando di rubare della merce dagli scaffali, un 22enne successivamente arrestato dai carabinieri. Il giovane, fermato dalle forze dell'ordine, ha fornito loro false generalità, poiché si trovava ai domiciliari e non voleva essere scoperto. Grazie alle indagini successive i militari sono risaliti alla vera identità del rapinatore.