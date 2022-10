Palermo, uomo rapina negozio di articoli per bambini con un coltello

Il fatto è avvenuto presso il quartiere Zisa, la polizia al vaglio delle immagini di videosorveglianza per individuare il ladro

Un giovane armato di coltello ha compiuto una rapina presso il negozio di articoli per bambini sanitaria Demma di via Eugenio L'Emiro, nel quartiere palermitano della Zisa. L'uomo, dopo aver minacciato la cassiera, si è fatto consegnare l'incasso. Sono intervenuti gli agenti di polizia e della scientifica per acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza.