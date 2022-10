Eruzione Stromboli, il vulcano resta sorvegliato speciale

"Continuano a osservarsi - viene spiegato - frequenti crolli e distacchi di materiale dal canale lavico eroso dai flussi e dal fronte stesso che arrivano velocemente in mare"

I flussi lavici dello Stromboli continuano a essere poco alimentati e i fronti non sono avanzati attestandosi a circa 400 metri sul livello del mare. Lo riferisce L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il monitoraggio

"Continuano a osservarsi - viene spiegato - frequenti crolli e distacchi di materiale dal canale lavico eroso dai flussi e dal fronte stesso che arrivano velocemente in mare". Dal punto di vista sismico, nel corso delle ultime ore, l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato varie fluttuazioni nei livelli medio-basso e medio-alto e attualmente si attesta nel livello medio-basso. Il vulcano, per il quale due giorni fa il livello di allerta è stato elevato ad arancione, dunque, non si ferma e resta sorvegliato speciale.