Catania, minorenne compie due rapine e si rifugia da amici: 3 arresti

Aveva da poco rapinato una lavanderia e un panificio a Belpasso, provincia di Catania, il minorenne catturato dai carabinieri dopo che lo stesso si era rifugiato presso l'abitazione di alcuni amici, nello specifico un ragazzo di 18 anni e la madre di 45 anni, a loro volta arrestati perchè trovati in possesso di armi e droga.

L'arresto



Il minorenne, bloccato su un balcone, è accusato di rapina aggravata. La madre ed il 18enne di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi o munizioni. In camera da letto del 18enne i militari hanno infatti trovato 94 grammi di hashish suddivisi in 27 dosi, 78 grammi di marijuana suddivisi in 10 dosi, due bilancini di precisione, cinque coltelli a serramanico, una pistola a salve priva di tappo rosso marca Bruni e 22 proiettili calibro 9.