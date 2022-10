Catania, pistola e droga in una stalla abusiva: sanzionato 48enne

Guarda le altre notizie di oggi 11 ottobre

In un garage di via Ustica, a Catania presso il quartiere San Giovanni Galermo, i carabinieri hanno scoperto una stalla abusiva che ospitava un cavallo con annesso un locale dove erano custoditi 700 grammi di marijuana e una pistola priva del tappo rosso-

Il ritrovamento

Per il 48enne proprietario del locale e già noto alle forze dell'ordine, sono scattate sanzioni amministrative per 1.800 euro per la mancata registrazione del locale adibito a scuderia, l'omessa registrazione del cavallo nella banca dati nazionale e per l'assenza di microchip. La droga, suddivisa in sei buste, era in un borsone insieme con l'arma giocattolo, una Bruni modello 85 con il caricatore vuoto.