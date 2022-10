Provano a cambiare banconote false, denunciati due 15enni a Palermo

Guarda le notizie di oggi 8 ottobre

Due ragazzi di 15 anni sono stati denunciati a Palermo dalla polizia per aver tentato di rifilare a tre commercianti una banconota di 50 euro falsa. I due sarebbero stati in un panificio, in una tabaccheria e infine in un altro negozio sempre in via Malaspina, e in tutti e tre i casi i negozianti gli avrebbero fatto notare che quella banconota era falsa.

L'allarme

A chiamare gli agenti di polizia è stato uno dei commercianti, dopo aver suggerito di distruggere la banconota. I due giovani avrebbero provato a giustificarsi sostenendo di averla ricevuta. Non hanno convinto i poliziotti che li hanno denunciati.