Droga nel parcheggio dell'università, un arresto a Palermo

A Palermo i carabinieri hanno arrestato un 30enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli nel parcheggio dell'università in via Ernesto Basile, i militari hanno notato un uomo seduto dentro una vettura che non appena ha visto passare la gazzella ha cercato di nascondersi dentro l'abitacolo. I carabinieri si sono insospettiti e hanno iniziato i controlli. Non appena hanno aperto lo sportello dell'auto si è sentito forte l'odore della marijuana.

La sostanza stupefacente

L'uomo nascondeva in macchina 640 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione. La droga recuperata è stata sequestrata e sarà esaminata dal laboratorio del comando provinciale dei carabinieri di Palermo.