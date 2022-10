Maltempo in Sicilia, il Comune di Erice chiede lo stato di calamità

Cronaca

Pioggia, grandinate e venti di forte intensità hanno colpito venerdì sera l’Isola, in particolare le province di Palermo, Trapani, Agrigento. Tanti gli allagamenti, gli alberi e i pali della luce caduti. Un autobus delle autolinee Gallo-Sais si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia, a causa del fango e del vento: non ci sono feriti gravi. Oggi il maltempo sembra essersi placato. I sindaci: “Situazione drammatica, presto per fare la conta dei danni ma sicuramente sono ingenti”