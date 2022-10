Covid Sicilia, bollettino: 498 positivi, tasso di positività al 10,2%

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 202, 16 in più, mentre in terapia intensiva sono 13, uno in più di ieri

Sono 498 i nuovi casi di Covid19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI) registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 4.859 tamponi processati. Ieri erano 1.058. Il tasso di positività è all'10,2%, in diminuzione rispetto all'13,1% di ieri. La Sicilia è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 24.633, in diminuzione di 486 casi. I nuovi guariti sono 983, una vittima che porta il numero totale dei decessi a 12.203. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 202, 16 in più, mentre in terapia intensiva sono 13, uno in più di ieri.

I dati per provincia

A livello provinciale si registrano a Palermo 152 casi, a Catania 157, a Messina 35, aSiracusa 44, a Trapani 42, a Ragusa 15, a Caltanissetta 10, ad Agrigento 32, a Enna 11.