Elezioni, solo 25 voti ma ottiene seggio all'Ars con listino Schifani

Eletta all'Ars perché inserita nel listino di Renato Schifani, ma alle urne ha ricevuto solo 25 voti. E' il caso di Federica Marchetta, moglie del segretario regionale dell'Udc Decio Terrana. Era candidata nella lista della Dc a Trapani. (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI - I RISULTATI)

Le elezioni

Intanto, a quasi 48 ore dall'inizio dello scrutinio dei voti per le Regionali in Sicilia non si hanno ancora i risultati definitivi: mancano 54 sezioni. Le operazioni sono andate a rilento quando mancavano 226 sezioni, ha detto la Regione, "a causa di dati incompleti o errati trasmessi da alcuni Comuni, l'Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia".