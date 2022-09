Elezioni politiche, Meloni a Palermo: mini protesta senza incidenti

Un gruppo formato da alcune decine di persone ha contestato in serata la leader di Fratelli d’Italia che stava tenendo un comizio in piazza Politeama. I manifestanti sono stati tenuti a distanza dalla polizia in assetto anti sommossa in via Ruggero Settimo

La contestazione

La protesta si è svolta senza incidenti. I manifestanti, tenuti a distanza dalla polizia in assetto anti sommossa in via Ruggero Settimo, hanno agitato cartelli con scritte come "Il reddito non si tocca" o "sul mio corpo decido io" scandendo slogan contro la presidente di Fdi. "Oggi la città non è vostra ma della Meloni" hanno gridato rivolgendosi ai passanti che affollavano la via dello shopping palermitano.