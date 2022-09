Incidente a Palermo, donna investita in via Lincoln: ferita 55enne

La donna è stata travolta da una vettura mentre stava attraversando la strada. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla

Una donna di 55 anni è stata investita ieri sera in via Lincoln a Palermo. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri.

L'incidente

A quanto si è appreso, la donna è stata travolta da una vettura mentre stava attraversando la strada. La 55enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla. Sono in corso i rilievi della polizia municipale per stabilire le responsabilità.