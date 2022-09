Lampedusa, nove sbarchi: arrivati 217 migranti

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa. La scorsa notte sono arrivati sette barchini e gommoni direttamente a Cala Creta, Cala Francese, molo Favarolo, molo commerciale e molo Madonnina. Altri due natanti sono stati invece intercettati e soccorsi fra 11 miglia e l'imboccatura del porto. In totale sono 217 i migranti sbarcati nella notte mentre in mattinata sono arrivati altre 64 persone con un natante arrivato da solo nell'isola e altri due soccorsi a due miglia dalla costa. Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno bloccato due imbarcazioni con 14 tunisini e 36 persone a bordo, comprese 11 donne, che hanno detto di essere in fuga da Guinea, Costa d'Avorio, Sierra Leone e Camerun. Nei pressi di cala Madonna i finanzieri hanno intercettato direttamente sulla strada di Ponente altri 14 tunisini che si stavano dirigendo verso il centro abitato.

Gli sbarchi di ieri a Lampedusa

Sull'isola ieri si sono registrati 12 sbarchi con un totale di 556 persone. Gli ultimi due barconi - con 123 bengalesi, egiziani, pakistani, etiopi e 15 tunisini - sono giunti poco prima della mezzanotte. La scorsa notte, i carabinieri hanno rintracciato a Cala Creta 13 tunisini, la Guardia di finanza ha prima bloccato a Cala Francese 57 egiziani, marocchini, somali e bengalesi e poi, al molo commerciale, altri 20 egiziani, pakistani e bengalesi e 13 tunisini. I militari dell'Arma, nel frattempo, al molo commerciale hanno fermato 69 tunisini, fra cui 4 donne e 14 minori, appena sbarcati. All'alba, le Fiamme gialle hanno fermato, a molo Madonnina, tre tunisini arrivati con un gommone.

Arrivati 268 migranti nel Siracusano

Nel Siracusano, invece, due imbarcazioni di migranti sono arrivate nel porto commerciale di Augusta e in quello di Portopalo di Capo Passero. Ad Augusta sono sbarcati 234 migranti, di cui 11 minori non accompagnati, di varia nazionalità. Altri 34 del Bangladesh sono stati rintracciati nei pressi di Portopalo di Capo Passero, giunti con una barca in vetroresina. I migranti, tutti maschi, sono in buone condizioni di salute. Sono scattate le procedure di identificazione da parte della questura di Siracusa, prima di essere accompagnati nei centri di accoglienza del territorio nazionale.