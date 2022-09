Palermo: anziano muore in ospedale Civico, parenti danneggiano reparto

Le parole della Fials

leggi anche

Medici aggrediti all'ospedale Civico di Palermo, denunciato un giovane

La Fials, per voce della segreteria aziendale, esprime "forte preoccupazione per l'escalation di atti di violenza che si sta registrando in ospedale, dove è ormai abitudine sfogare il proprio dolore contro gli operatori sanitari che altro non fanno che il proprio dovere". "Ieri gli operatori sanitari presenti, medici e infermieri, sono stati oggetto della rabbia dei parenti del paziente deceduto - sostiene il sindacato - Decine di persone hanno superato la portineria e la vigilanza salendo al secondo piano e distruggendo persino la statua della Madonna che c'era in sala d'attesa. Solo per pura coincidenza gli operatori sanitari sono rimasti illesi".