Medici aggrediti all'ospedale Civico di Palermo, denunciato un giovane

Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato con l'accusa di aver aggredito, domenica scorsa, personale sanitario dell'ospedale Civico di Palermo a seguito del decesso di un suo parente, un 46enne.

L'aggressione

Il giovane, insieme ad altri familiari, avrebbe ritenuto responsabile della morte del 46enne un medico in servizio nell'area di emergenza. I parenti del paziente si sarebbero così scagliati contro il personale dicendo: "Così come è morto lui, ora dovete morire anche voi". Un medico, ha denunciato il sindacato Fials , è stato preso per il collo, un tecnico è stato colpito in un occhio, un altro è stato strattonato violentemente per costringerlo ad aprire la porta dell'adiacente sala operatoria. Alla Direzione generale era poi stata inviata un'accurata relazione per sporgere denuncia.