Palermo, paziente muore in ospedale: parenti aggrediscono il personale

La minaccia degli aggressori: “Come è morto lui dovete morire voi”. Il sindacato Fials denuncia: "La sorveglianza non è intervenuta"

All’interno dell’ospedale Civico di Palermo, nel pomeriggio di ieri, alcuni uomini avrebbero aggredito e minacciato il personale del reparto di radiologia in seguito alla morte di un loro parente. Un medico preso per il collo, un tecnico colpito all’occhio ed un altro strattonato violentemente: questo quanto accaduto secondo la ricostruzione del sindacato Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità).

Le minacce

Gli aggressori avrebbero minacciato il personale sbraitando: “Così come è morto lui, ora dovete morire voi”. Scene già viste secondo Fials, che sottolinea come il servizio di sorveglianza nell’occasione non sia intervenuto, richiedendo quindi l’applicazione di misure straordinarie e di: “Intraprendere tutte quelle azioni necessarie alla tutela dell’incolumità e della salute dei dipendenti”.