Caro energia, Acciaierie di Sicilia ferma la produzione

Uilm e Fiom: "Azienda in crisi per caro-energia"

approfondimento

Caro bollette, le proteste dei ristoratori in Italia

"L'azienda è in crisi per il caro-energia. Catania e tutta l'Isola rischiano un nuovo dramma occupazionale e sociale, e il governo continua a non intervenire", scrivono le segreterie territoriali di Uilm e Fiom, sottolineando che in Sicilia e Sardegna i costi dell'energia sono superiori a quelli di altre aree del Paese. Per l'Ugl di Catania "la situazione è ormai oltre il dramma, l'incremento di spese di supera il 200%".