Favignana, uomo colpito da un fulmine in barca: salvo per miracolo

Ci sono stati momenti di paura a Favignana. Un uomo di 34 anni è stato colpito da un fulmine mentre stava sistemando gli ormeggi nella zona del porticciolo turistico. È accaduto mentre sull'isola era in corso una pioggia torrenziale. Lo riporta Il Giornale di Sicilia. L'uomo si trovava sulla barca appena ormeggiata: le sue condizioni non destano preoccupazioni ed è rimasto sempre vigile e cosciente. Dalle prime informazioni non avrebbe subito gravi conseguenze nonostante a causa del fulmine sia stato sbalzato dalla barca.

I precedenti

Come lui, due giorni fa, un altro giovane è stato colpito da un fulmine sul Gran Sasso durante un'escursione con due suoi amici. Qualche giorno fa, a causa di un fulmine, è morto l'imprenditore Alberto Balocco a Torino.