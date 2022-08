Maxi rogo a Pantelleria, arrivati rinforzi tra i vigili del fuoco

"Dopo la grande paura di ieri sera e una notte trascorsa al lavoro a Pantelleria si va verso la normalità: due Canadair sono già al lavoro per spegnere gli ultimi focolai in una zona dopo è difficile operare da terra. Il vento è calato e anche le fiamme, il peggio sembra passato". Così il sindaco Vincenzo Campo fa il punto della situazione nell'isola con l'Ansa. Resta "il forte dubbio" che il rogo "abbia origine doloso", perché, spiega, è "partito da due punti distanti tra loro centinaia di metri". Campo auspica che "a Pantelleria, come nel 2016, la natura possa coprire l'accaduto e si scoprano i 'fenomeni' di questo atto indegno".

Sono sbarcati alle prime luci dell'alba di stamattina a Pantelleria i mezzi di rinforzo dei vigili del fuoco partiti ieri sera per l'isola danneggiata da un vasto incendio. Sono una squadra di Trapani con due mezzi e un'altra proveniente da Palermo. L'imbarco è avvenuto al porto di Trapani sul traghetto 'Paolo Veronese' della Siremar. Mezzi e uomini daranno supporto ai vigili del fuoco e agli uomini del Corpo Forestale che da ieri sera sono impegnati a spegnere l'incendio divampato tra le contrade Khamma, Favarotta e perimetrale. Le fiamme hanno minacciato anche contrada Gadir. Nel corso della notte la situazione è apparsa un po' migliorata grazie all'azione di contrasto favorita da una diminuzione del vento, che aveva reso più difficoltose le prime fasi delle operazioni di soccorso. Non risultano, al momento, persone e abitazioni coinvolte.

Il rogo è divampato nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme, alimentate proprio dal vento di scirocco , hanno divorato ettari di vegetazione e messo in pericolo le case. Alcuni abitanti, come detto, sono stati recuperati con i gommoni e le motovedette. Al porto di Pantelleria ad attendere i mezzi navali di soccorso c'era un'ambulanza del 118, ma nessuno delle persone soccorse ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari

È scoppiata una vera e propria emergenza a Pantelleria per un incendio , inizialmente definito di proporzioni “preoccupanti”, che ha divorato l’isola su più fronti. A causa delle fiamme , diverse abitazioni sono state evacuate con 30 persone tratte in salvo dai mezzi della Guardia Costiera ma la situazione, grazie all'azione di contrasto dei vigili del fuoco, al lavoro sul posto con 5 mezzi, è migliorata con il tempo, favorita dalla diminuzione del vento di scirocco

Comune: "Ferita l'isola, chi sa parli"

"Pantelleria brucia. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a VVFF, Protezione Civile, Corpo Forestale, Croce Rossa, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Carabinieri Forestali per lo sforzo messo in campo. Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo". Lo scrive il Comune di Pantelleria sulla propria sulla pagina di Facebook. Con le luci del mattino "ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti" e "se qualcuno sa, parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l'isola".