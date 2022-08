Migliaia di tonnellate di fango, detriti, massi, fiumi d'acqua in piena. Case allagate e strade sommerse dal fango. Effetti di un temporale nei giorni scorsi a Stromboli. Adesso mentre proseguono gli ultimi interventi per ripulire le vie, la Regione dichiarerà lo stato di emergenza per l'isola e chiederà al governo nazionale di fare lo stesso. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

"Ho convocato per il giorno di Ferragosto una apposita seduta straordinaria del governo regionale - aggiunge - In attesa di ricevere una dettagliata relazione dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, sono in contatto con i nostri dirigenti che coordinano il lavoro sull'isola. Un centinaio di volontari che, assieme ai vigili del fuoco ed alle Forze dell'ordine, sono impegnati nella rimozione di fanghi e detriti e nel ripristino della viabilità. La delibera del governo regionale servirà anche ad avviare le procedure per chiedere i ristori a quanti hanno subito danni dalla calamità".

Danni per 10 milioni di euro

E intanto si cerca di quantificare i danni. "Abbiamo fatto una prima stima e dei lavori di messa in sicurezza dell'isola necessari per tutelare i cittadini, le attività commerciali e i tanti turisti. Sono necessari almeno 10 milioni di euro. Spero che presto questi aiuti economici siano erogati affinché si possano pagare i danni e realizzare opere di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza dei costoni e non capiti più quanto successo qualche giorno fa", dice Riccardo Gullo sindaco di Lipari, ma competente anche su Stromboli. "Grazie all'imponente lavoro dei vigili del fuoco, degli isolani e dei turisti- prosegue Gullo - siamo riusciti a ripulire circa l'80 percento dell'isola. La viabilità è quasi del tutto ripristinata e nei prossimi giorni completeremo i lavori, che riguardano la restante parte delle strade, delle case e attività commerciali. La vita sull'isola sta riprendendo come prima e la stagione turistica non è compromessa, sono tanti i visitatori che stanno trascorrendo le vacanze qui". "Certo senza troppi giri di parole si deve rimarcare che quanto è accaduto ha responsabilità precise dovute all'incendio di qualche mese fa durante le riprese della Fiction 'Protezione Civile' - denuncia - Questo è facilmente dimostrabile perché dove l'incendio ha bruciato la vegetazione l'acqua non ha incontrato ostacoli, in altri casi dove era presente la vegetazione i danni sono stati limitati".