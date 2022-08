Migranti, sbarcati in 15 a Lampedusa: in programma trasferimenti

Per oggi, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, è in programma il trasferimento di 300, massimo 400

Sono 15 i tunisini che sono sbarcati la notte scorsa a Lampedusa dove ieri ci sono stati, con un totale di 245 migranti, cinque sbarchi. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti, al momento, 611 ospiti, nonostante i trasferimenti di 141 e 80 con i traghetti di linea Sansovino e Cossydra.

I trasferimenti

Per oggi, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, è in programma il trasferimento di 300, massimo 400, persone con la nave noleggiata dal ministero dell'Interno per velocizzare gli spostamenti dei migranti che giungono a Lampedusa. Il Pietro Novelli, una volta caricati i migranti, farà rotta su Mazara del Vallo.