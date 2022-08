Ferragosto 2022, cosa fare in Sicilia: gli eventi in programma

Dalla Regata dell'Assunta a Siracusa alle meravigliose escursioni naturalistiche che si possono fare in tutto il territorio regionale, sono davvero tante le iniziative per passare Ferragosto in Sicilia

Sono molte le iniziative nella regione per il periodo di Ferragosto: dalle feste medievali a Catania alla Regata dell'Assunta a Siracusa, passando per le tante mostre aperte nel Palermitano e alle meravigliose escursioni naturalistiche che si possono fare in tutto il territorio siciliano

Le foto satellitari di Serradifalco al Forum Palermo

Spazio/Terra è il titolo della mostra fotografica di Max Serradifalco inaugurata sabato, 6 agosto, a Forum Palermo. Per un intero mese si potranno ammirare, in piazza Water, dieci tra le opere più significative dell'artista palermitano, noto per le sue foto satellitari, tra le quali: l'immagine di un'isola della Polinesia francese che ricorda per forma e colori la Sicilia. L'idea di Max Serradifalco, che torna ad esporre al centro commerciale dopo 10 Years of Photography di cinque anni fa, è quella di fare viaggiare, in maniera virtuale, lo sguardo del visitatore, ed è così che si possono ammirare dall'alto, o meglio dallo spazio, luoghi lontani e pieni di fascino come la Namibia, l'Argentina, il Sudan, la Polinesia francese, il Qatar, o terre ostiche e difficili da raggiungere come la Groenlandia.

Feste medievali a Catania

A Catania, si svolgono le feste medievali, un evento organizzato nel centro della città dove vengono allestite delle vere e proprie scenografie che, assieme a danze e banchetti, faranno immergere i visitatori in questo periodo storico. L’evento offre una serie di attività accessibili a tutti.

Escursioni per tutti i gusti

In Sicilia è possibile andare all'avventura arrampicandosi sull’Etna oppure visitando la splendida Taormina. Ancora, è possibile fare una gita alle Gole dell’Alcantara o sulle isole Ciclopi. Si tratti di luoghi che nella loro naturalezza offrono magici paesaggi.

Ferragosto a Siracusa

Il giorno di Ferragosto a Siracusa si tiene la Festa del Mare e la Regata dell’Assunta. È una festa molto sentita. A Siracusa si svolge la Festa e il Palio del mare, una regata dei quartieri storici di Ortigia nelle acque del porto.

Dal 10 Agosto, invece, a Palazzolo Acreide vi è la Festa di San Sebastiano, i festeggiamenti durano dieci giorni.

Paesaggi caleidoscopici in un trionfo di colori a Mazara del Vallo

Si intitola "Paesaggi caleidoscopici" la mostra di pittura di Pietro Asaro inaugurata sabato 6 agosto alla galleria Black Box di Mazara del Vallo in via Garibaldi 26 e proseguirà fino al 26 agosto. "Include le ultime sperimentazioni dell'artista mazarese che, attraverso un uso energico del colore, attua un'originale scomposizione e ricomposizione delle forme originarie del paesaggio - afferma il curatore dell'evento Gianluca Serra - Le opere esposte filtrano, come in un caleidoscopio, la realtà visiva e, proprio mentre la trasfigurano in nuovi incastri segnici, la rendono capace di evocare volti, emozioni, frammenti di vita che rimangono sotto traccia, anzi sotto tela, senza alcuna pretesa di narrazione. Quasi oniriche. Il colore rifulge vibrante sulla tela in una stratificazione ora convulsa ora geometrizzante che lascia intuire i complessi moti di un'anima inquieta che trova ristoro nell'effimera pacificazione dell'atto creativo".

A Castelbuono la manna diventa arte

Inaugurata al Museo Civico di Castelbuono, la mostra Il taglio, l'innesto, il castello della coppia di artisti Domenico Mangano & Marieke van Rooy, a cura di Valentina Bruschi; risultato dell'omonimo progetto vincitore del bando PAC-Piano per l'Arte Contemporanea 2020. Il progetto, in collaborazione con il Museo Naturalistico "F. Minà Palumbo" di Castelbuono, riconferma l'approccio e le modalità di promozione culturale adottate dal Museo per la valorizzazione del patrimonio locale. "Si tratta di una iniziativa partecipativa che ha coinvolto la comunità di Castelbuono", dichiara la direttrice del Museo, Laura Barreca, "e promuove e interpreta l'identità del territorio attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea, l'arte e l'artigianato". Origine della ricerca è un esperimento artistico nella lavorazione della ceramica, ottenuto attraverso l'innesto con la manna, una resina estratta dall'intaglio del tronco degli alberi di frassino, tipici delle Madonie. Il titolo si riferisce infatti alla ferita da cui fluisce la manna, una specie di incisione cicatrizzante che genera nuova linfa e nuove forme, se innestata in un'altra materia. Gli artisti hanno condotto un processo di ricerca sperimentale durante la residenza artistica all'interno del trecentesco Castello dei Ventimiglia. La mostra, allestita nelle due sale espositive al piano terra del Castello, testimonia le fasi del processo creativo e il suo esito finale con la realizzazione di un'installazione scultorea e performativa che coinvolge lo spettatore in un' esperienza fisica, oltre che visiva.

La permanente di Letizia Battaglia a Pollina

Una nuova sede per la mostra permanente "Letizia Battaglia 1986", realizzata nel luglio 2018 nei locali sotto il teatro Pietrarosa di Pollina (Pa). Sono 24 scatti di Letizia Battaglia, venuta a mancare lo scorso aprile, tutti fatti a Pollina nel 1986 in diverse occasioni, tra cui una festa di San Giuliano e un funerale. Domani, alle 18.30, sarà inaugurata la nuova sede in piazza Duomo, nei locali al pianterreno del Museo della Manna. "La proposta di un sobrio allestimento nelle sale sotto il suggestivo Teatro Pietrarosa piacquero molto allora a Letizia Battaglia, la quale dopo anni di tentativi fatti a più riprese, tra il 2014 e il 2018, si impegnò con me e con l'amministrazione Culotta affinché una mostra permanente, unica peraltro nel suo genere, potesse realizzarsi con successo, ma era urgente trovare una nuova sede, affinché questo patrimonio tornasse fruibile agli occhi del mondo, a maggior ragione dopo la recente scomparsa della grande fotografa", dice Maria Giuliana, ideatrice e organizzatrice dell'iniziativa, in quegli anni impegnata nella promozione di eventi culturali a Pollina. "Andava presto trovata una soluzione - aggiunge il sindaco Pietro Musotto - Ci stiamo impegnando per garantire tutto il sostegno collaborativo e fattivo alla professoressa Giuliana che coordina l'organizzazione dell'evento e a Stefania Randazzo, la quale ora, come allora, è la curatrice dell'allestimento".

I maestri del Novecento esposti a Centuripe

"I Maestri del Novecento: da Guttuso a Vedova. Opere dalla collezione Alberto Della Ragione", in mostra fino l'8 gennaio, all'Antiquarium di Centuripe. A cura di Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze, il progetto espositivo nasce dalla collaborazione tra il Comune di Centuripe e il Museo fiorentino con l'intento di rendere fruibile una selezione di capolavori, esposti per la prima volta in Sicilia e provenienti da una delle più importanti raccolte dedicate all'arte italiana del Novecento: la Collezione Alberto Della Ragione. "Superato l'ostacolo della pandemia, le opere della collezione civica sono tornate a viaggiare, e questa volta arrivano a Centuripe, quasi a coprire un raggio d'azione che ha tracciato una linea di continuità nella penisola - dice Sergio Risaliti - Siamo felici di questa collaborazione con il Comune di Centuripe e con il Sindaco Salvatore La Spina, da sempre amante dell'arte". Con una selezione di opere che spazia da Renato Guttuso, una intera sala è dedicata alle sue opere, a Emilio Vedova, da Mario Mafai a Filippo de Pisis, il pubblico potrà ammirare quarantuno capolavori del coraggioso mecenate che sin dagli anni Venti si dedicò all'arte. Tra le opere più prestigiose "Il massacro", di Guttuso secondo la critica precedente artistico di Guernica di Picasso. Una scena affollata di corpi straziati, gettati in una fossa comune che ricorda il 23 luglio 1943 giorno della presa da parte degli alleati di Palermo. "La presenza a Centuripe di quarantuno opere dei più grandi maestri del '900 era inimmaginabile, fino a poco tempo fa- dice il Sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina - Oggi possiamo affermare, con orgoglio, che Centuripe ospita una delle mostre più importanti dell'isola nel 2022".