Elezioni Sicilia, Musumeci non si ricandida: "Sono presidente scomodo"

Politica

Negli scenari di coalizione, dopo lo strappo di Calenda, avanza il centrodestra e arretra il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle torna sopra il 10%. Il 6% degli intervistati sicuramente non andrà a votare, il 52% pensa che i partiti non facciano gli interessi dei cittadini e il 49% che le forze politiche non mantengano mai le promesse. Italiani sfiduciati e scontenti della classe politica

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, la fiducia nei politici rimane sostanzialmente stabile, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguito da Mario Draghi e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte. Nelle intenzioni di voto, negli scenari di coalizione avanza in centrodestra e arretra in centrosinistra, mentre il M5S torna sopra il 10%. È quanto emerge da un sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24