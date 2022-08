Aci Catena, minaccia la moglie che lo aveva denunciato: arrestato

Ad Aci Catena (Catania) i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 32 anni che per una intera serata ha minacciato la moglie che si era rifugiata in casa dei genitori dopo averlo denunciato proprio per maltrattamenti. A chiedere aiuto al 112 Nue è stata la donna. Il marito ha tenuto sotto assedio l'abitazione suonando al citofono e mandando alla moglie messaggi con minacce fino all'arrivo di carabinieri, che lo hanno bloccato mentre tentava di allontanarsi a bordo di uno scooter. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Il Gip ha convalidato l'arresto.