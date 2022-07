Covid Sicilia, il bollettino: 2.042 casi su 13.593 tamponi

Sono 2.042 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime ore a fronte di 13.593 tamponi processati, con un tasso di positività al 15%. Gli attuali positivi sono 172.116 con un decremento di 447 casi. I guariti sono 2.773 e 4 vittime che portano il totale dei decessi resta 11.660. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 953, 16 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 51, due in meno rispetto a ieri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)