Migranti, a Messina sbarcate 179 persone e 5 morti

Sono 179 le persone fatte sbarcare questa mattina a Messina da due mezzi della Capitaneria di Porto intervenuti ieri a 124 miglia dalle coste italiane per soccorrere un peschereccio alla deriva con a bordo 674 migranti e 5 morti. Le altre persone soccorse sono state portate in altri porti della Calabria e della Sicilia. Sbarcati anche 30 minori non accompagnati. Le salme, dopo una prima ricognizione del medico legale, sono state portate nella camera mortuaria del Policlinico della città dello Stretto. ( GLI SBARCHI A LAMPEDUSA )

I soccorsi in mare

I migranti, alcuni dei quali sono stati recuperati in acqua, sono stati soccorsi da tre motovedette della Guardia costiera e da un'unità della Guardia di finanza, nonché dalla nave mercantile Nordic - fatta dirigere sul posto, che poi li ha trasbordati su nave Diciotti della Guardia costiera, presente nell'area. Le operazioni di soccorso sono avvenute in area di responsabilità Sar italiana, sotto il coordinamento della Centro operativo nazionale di soccorso della Guardia costiera italiana. Sono intervenuti inoltre un velivolo da pattugliamento marittimo P72A impiegato dalla Marina militare, che ha effettuato il primo avvistamento, e un aereo di Frontex. Le ultime ore sono state particolarmente impegnative per le motovedette della Guardia costiera, che in precedenza avevano soccorso, insieme a nave Diciotti, altri migranti che si trovavano su imbarcazioni in precarie condizioni di navigazione, anche queste in area Sar italiana. In una di queste attività, è stato necessario l'intervento di un elicottero partito dalla base aeromobili della Guardia costiera di Catania, per effettuare l'evacuazione medica di una donna.