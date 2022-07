Caravella Portoghese nei mari della Sicilia: bagnante in ospedale

Salute e Benessere

Bimbi al mare: i consigli dei pediatri, dal cibo all'abbigliamento

La Società italiana di pediatria (Sip) ha pubblicato un vademecum sul proprio sito per cercare di aiutare i genitori con consigli pratici su come comportarsi con i bambini in spiaggia. Dagli orari in cui prendere il sole a quelli per la digestione, dalle creme solari all’idratazione. Ecco cosa è meglio fare e cosa evitare

ORARI - Secondo i pediatri, anche i bimbi molto piccoli possono andare al mare, fino alle 9.30-10 di mattina e dopo le 16.30 il pomeriggio. Il bagno in acqua può essere indicato solitamente dai sei mesi, in modo che il piccolo abbia raggiunto un'età in cui può apprezzarlo