Vasto incendio a Messina, in azione un Canadair e un elicottero

Ambiente

Richieste di stato di emergenza a causa della mancanza d'acqua, roghi e precipitazioni violente: il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, di elaborare delle proposte per mettere in sicurezza il Paese dalle catastrofi ambientali. Ecco quali sono le maggiori problematiche in Italia