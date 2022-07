Incendio nell’Ennese, traffico bloccato sulla A19 in direzione Catania

A causa di un incendio, nel pomeriggio è stato temporaneamente bloccato il traffico sulla Autostrada A19 in direzione Catania, all'altezza di Centuripe, in provincia di Enna. Lo rende noto l'Anas, le cui squadre sono intervenute sul posto insieme a Vigili del Fuoco e forze dell'ordine per gestire la viabilità e consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile. (INCENDIO A MESSINA)