Incendi a Messina, in cenere collina di Gesso. Fiamme a Gravitelli

Quella di ieri è stata una giornata di lotta contro gli incendi a Messina e nelle zone limitrofe, in particolare sulla collina di Gesso. Un rogo, con un fronte esteso 4 chilometri, è divampato tra la chiesa Madre e la frazione Locanda di Gesso. Le fiamme, di probabile origine dolosa come riferito dalla Gazzetta del Sud, hanno interessato inizialmente alcune sterpaglie, per poi espandersi.

L'intervento

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12: sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco da Messina e Villafranca, supportate dagli uomini del Corpo forestale e gruppi di volontari di Protezione civile. Ottanta gli ettari di macchia mediterranea andati in cenere. Le fiamme hanno avvolto anche alcune casupole rurali, fortunatamente disabitate. Impegnati anche un Canadair e quattro elicotteri della Forestale, che hanno eseguito 127 i lanci di acqua prelevata dal mare. Il rogo è stato domato solo in serata. Un vigilie del fuoco è rimasto intossicato mentre i danni materiali risultano ingenti. Un incendio è poi scoppiato anche nella zona di Gravitelli, alle spalle di un complesso residenziale.