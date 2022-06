Siccità, 36 incendi di sterpaglie in provincia di Trapani

Cronaca

Siccità, dal Piemonte al Lazio: quali sono le regioni più colpite

Nord e Centro Italia restano le zone che stanno subendo di più la scarsità di precipitazioni, con effetti a cascate sulle coltivazioni. La situazione più grave è ancora quella del Piemonte. Il Friuli-Venezia Giulia entra in stato di sofferenza idrica, in Veneto è razionamento per oltre 40 comuni nel Veronese

Il Piemonte rischia di perdere una stagione di colture a causa della siccità, ma la situazione non è rosea nemmeno altrove. Dall’emergenza idrica in Lazio a quella in Emilia-Romagna: quali regioni soffrono di più la mancanza di pioggia

PIEMONTE – Resta il Piemonte la regione più colpita. Qui ormai l’acqua è razionata in più di 200 comuni e gli invasi segnano una riduzione che in media viaggia tra il 40 e il 50%: è il minimo storico. Le acque del Po non sono mai state così basse da 70 anni a questa parte. A Cuneo, per precauzione, sono state chiuse le fontane pubbliche