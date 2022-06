Strage Capaci, Pg Cassazione chiede conferma ergastoli e rinvio Tutino

La richiesta

La Pg Cardia ha sottolineato la strategia stragista unitaria di Cosa Nostra e ha chiesto la convalida della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta il 27 luglio 2020, ad eccezione della parte che riguarda il proscioglimento di Tutino stabilito anche in primo grado. "Già nel 2000 c'è stata una prima sentenza che aveva ipotizzato il disegno unitario di Cosa Nostra negli attentati stragisti in continente e in quelli siciliani di Capaci e Via D'Amelio", e nel condividere questa impostazione si dimostra "corretto" il ragionamento seguito nella sentenza d'appello del processo Capaci bis, ha messo in evidenza la Pg Cardia. Inoltre, "l'assoluzione di Tutino segue un percorso tutto di facciata" nel quale "è mancata l'analisi delle emergenze processuali" che indicano Tutino "come uomo di fiducia di Graviano, soldato di mafia attivo in un programma eversivo unitario", ha sottolineato la Pg nella sua requisitoria davanti alla Seconda sezione penale. A suo avviso , il verdetto di appello dei giudici di Caltanissetta "è ondivago sulla valutazione di Spatuzza e non valorizza il fatto che Tutino era nel gruppo di fuoco". Secondo la Pg inoltre l'assoluzione di Tutino "evidenzia una totale caduta di logicita' nel metodo utilizzato dalla Corte di merito" e un nuovo processo a suo carico "lo dobbiamo alle vittime" che la Pg ha ricordato una per una con il nome e il cognome.