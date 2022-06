Elezioni Lampedusa, Martello sconfitto: pagato prezzo isola frontiera

Nell'isola si è affermato l'ex grillino Filippo Mannino. "Avevamo un programma ambizioso che è iniziato cinque anni fa ma che aveva bisogno di essere ultimato per poterne cogliere i frutti", le parole dell'ormai ex sindaco

"Le elezioni si vincono e si perdono, accettiamo la sconfitta. In tutta onestà credo di avere sempre lavorato con il massimo impegno nel corso del mio mandato, ma a volte questo non basta. Probabilmente paghiamo anche il prezzo della difficoltà di amministrare un comune di frontiera, quello di Lampedusa e Linosa, schiacciato ogni giorno da problemi ed emergenze che ci sono soltanto qui e che un sindaco, da solo, non puo' affrontare in maniera efficace". Lo afferma l'ormai ex sindaco di Lampedusa Totò Martello.

La vittoria di Filippo Mannino

Nell'isola si è affermato l'ex grillino Filippo Mannino. "Avevamo un programma ambizioso - ha aggiunto Martello - che è iniziato cinque anni fa ma che aveva bisogno di essere ultimato per poterne cogliere i frutti. Ed è stata una campagna elettorale dura, tesa, nella quale abbiamo provato a parlare di progetti e di sviluppo, ma evidentemente a prevalere sono state altre ragioni. Accettiamo l'esito delle urne e continueremo a impegnarci per il bene di Lampedusa e Linosa".