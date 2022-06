Oceans day, la biodiversità nel mare della Sicilia

Se ci sono uomini che trattano il mare come una discarica, altri uomini dedicano la vita a studiare modi per proteggerlo

Coralli e specie marine dai colori e dalle forme sorprendenti. Carcasse d'auto, plastica e oggetti di ogni tipo. La bellezza e il degrado. Come sulla terraferma, anche nel mare intorno alla Sicilia, il Mediterraneo ricco di biodiversità e scrigno di tesori rimasti nascosti per due millenni come i relitti delle due navi romane cariche di anfore, scoperte a Ustica e a Isola delle Femmine a 80 metri di profondità. Una risorsa da cui proviene la metà dell'ossigeno che respiriamo, ma che l'azione dell'uomo sta mettendo duramente a rischio. Ma se ci sono uomini che trattano il mare come una discarica, altri uomini dedicano la vita a studiare modi per proteggerlo.

Le attività di controllo

Il mare cerca di resistere a ogni minaccia. Lo sa bene chi ha un occhio sempre puntato su questi fondali e con la sua macchina fotografica ci racconta un mondo ancora in parte inesplorato e certamente da proteggere. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la vita del mare.