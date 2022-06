Palermo, Tattoo Convention ai Cantieri Culturali della Zisa

Cronaca

Tatuaggi a colori, divieti e regole: cosa succede davvero dal 2022

L’Europa non vieterà i tatuaggi colorati: si assicurerà che gli inchiostri da iniettare sottopelle siano più sicuri e meno rischiosi per la salute delle persone. Saranno ritirate dal mercato circa 4.000 colorazioni che contengono sostanze cancerogene, mutagene e tossiche, in attesa che vengano prodotti nuovi inchiostri a norma

Il 4 gennaio 2022 entrerà in vigore un regolamento dell’Unione europea per regolarizzare il settore dei tatuaggi, introducendo nuovi obblighi per gli inchiostri. Le norme hanno lo scopo di controllare la sicurezza delle sostanze che vengono iniettate sottopelle

Inizialmente, era circolata la falsa notizia secondo cui con l’entrata in vigore del regolamento sarebbero stati vietati i tatuaggi a colori. In realtà, come ha evidenziato anche Beatrice Mautino rimandando al testo dell’Ue, le nuove norme andranno a regolare la composizione chimica dei colori per renderli più sicuri. Ecco come stanno davvero le cose