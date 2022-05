Mafia, l'audio inedito con le parole del giudice Falcone

Cronaca

Nato a Palermo il 18 maggio del 1939, Falcone cresce alla Magione, lo stesso quartiere del futuro collega Paolo Borsellino. Dai primi passi nella giustizia come pretore di Lentini al maxi-processo contro la mafia, fino alla morte nella strage di Capaci il 23 maggio 1992: fotostoria di uno dei più grandi magistrati della storia italiana

Il 23 maggio 1992 , alle 17:58, un’esplosione squarcia l’autostrada A29 che collega l’aeroporto di Punta Raisi con la città di Palermo . Il tritolo nascosto in un tunnel a pochi metri di distanza dallo svincolo di Capaci uccide il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. A ucciderli è la mafia di Cosa Nostra , il male che Falcone aveva combattuto tutta la vita

Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 . Cresce alla Magione, stesso quartiere di un altro magistrato ucciso dalla criminalità organizzata, Paolo Borsellino. Falcone studia nella sua città: le elementari al Convitto Nazionale, le medie alla Giovanni Verga, il liceo classico Umberto I. Poi, nel 1957, si sposta a Livorno per frequentare l’Accademia Navale

Dopo pochi mesi Falcone torna a Palermo e decide di iscriversi all’università: sceglie Giurisprudenza. Nel 1961, con una tesi in Diritto Amministrativo, è già laureato. Tre anni dopo entra in magistratura e sposa la prima moglie, Rita Bonnici. Nel 1965 è pretore di Lentini, sempre nella sua Sicilia, nei pressi di Siracusa (in foto, Falcone il giorno della sua laurea)