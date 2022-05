Incidente stradale a Custonaci, scontro tra due scooter: muore 16enne

Un ragazzo di 16 anni di Custonaci, nel Trapanese, è morto in un incidente stradale avvenuto stanotte intorno all'1.15 in via Virgilio. Il giovane, Mario Pellegrino, era alla guida di un scooter Honda Sh e si è scontrato con un altro scooter Yamaha Majestic 400 condotto da un 22enne rimasto ferito e ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto a un incrocio. Ferito anche il passeggero della moto guidata dal 16enne.