Etna, continua l’attività eruttiva: emessi 750mila metri cubi di lava

Dal monte Aso al Merapi, i vulcani più attivi nel mondo. FOTO

Paura in Giappone per l'eruzione di uno dei crateri più alti del Paese. La cenere si è propagata a oltre un chilometro dalla sommità del cratere, raggiungendo un'altezza di 3.500 metri. Sono diversi i vulcani in attività, in tutto il mondo: ecco l’elenco dei più pericolosi, come riportato dal Time

L'ultima in ordine di tempo è l'eruzione avvenuta sul monte Aso (nella foto), il 20 ottobre 2021. Qui si trova il più grande vulcano attivo del Giappone. Ma in tutto il mondo sono moltissimi i vulcani attivi e pericolosi. Ecco l’elenco di quelli con una maggiore attività, come riportato dal Time in un articolo del 2018

Quando si valuta quali vulcani siano i più pericolosi al mondo, entrano in gioco diversi fattori, tra cui la densità di popolazione nell’area che circonda i vulcani attivi, i tipi di magma che emergono durante le eruzioni e la storia delle eruzioni di ciascun vulcano. Un'eruzione vulcanica esplosiva in un'area remota non è pericolosa come quella in una regione popolosa che richiede evacuazioni di massa. E i vulcani che trascorrono molto tempo senza eruttare rappresentano un rischio maggiore di eruzione a causa della crescente pressione al loro interno