Incidente stradale a Corleone, ragazzo di 16 anni guidava l'auto

Aveva una passione sfrenata per le auto e per questo si sarebbe messo alla guida della vettura del padre nonostante i suoi soli 16 anni e, quindi, senza patente. Questa è la ricostruzione ritenuta maggiormente attendibile dai carabinieri che indagano sull'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Corleone in cui sono morti il minorenne, Rosario, e una 18enne, Giulia Sorrentino. Altri due giovani, di 19 e 17 anni, sono rimasti feriti.

Le indagini

Secondo i primi accertamenti, l'auto sarebbe uscita di strada sulla statale 118 per l'alta velocità, finendo poi in un burrone. Sull'asfalto, infatti, non sarebbero state trovate tracce di frenata. Per chiarire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità i carabinieri sentiranno i due ragazzi che si sono salvati dalla tragedia che sono ricoverati nell'ospedale Bianchi e al Civico. Secondo i medici le loro condizioni starebbero migliorando ed entrambi sarebbero fuori pericolo.