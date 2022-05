Partanna, imprenditore fornì indicazioni per omicidio: arrestato

A Partanna, nel Trapanese, l'imprenditore Rosario Scalia è stato arrestato dai carabinieri e dalla polizia per l'uccisione di Salvatore Lombardo, assassinato in un bar il 21 maggio del 2009 . Deve scontare 19 anni e 11 mesi di reclusione per condanna per omicidio, in concorso, aggravato dall'avere favorito Cosa nostra.

Il provvedimento

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura generale di Palermo. Secondo l'accusa, Scalia avrebbe avuto il compito di informare il mandante dell'omicidio sugli spostamenti della vittima in modo da consentire ai sicari di potere realizzare l'agguato.