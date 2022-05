Palermo, donna investita e morta: ragazza indagata omicidio stradale

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Loretta Russo, la donna di 60 anni morta ieri in un incidente stradale in via Titone a Palermo. La ragazza che l'ha investita è indagata per omicidio stradale. La guidatrice aveva il foglio rosa e con un parente si stava esercitando alla guida. Mentre percorreva la via Titone, nei pressi dell'Inail, la giovane ha perso il controllo della Seat che prima è finita contro un'auto e poi ha investito la donna.