Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi in via Titone a Palermo. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica, che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità.