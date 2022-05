San Giovanni la Punta, rapina a mano armata in un negozio: tre arresti

Una donna di 52 anni, il fratello di 56 anni ed un uomo di 39 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una rapina a mano armata in un negozio a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. I tre sono di Aci Sant'Antonio.

L'arresto

I carabinieri, dopo aver ricevuto la notizia della rapina, hanno intercettato una Fiat Punto bianca con a bordo i tre e l'hanno bloccata a Catania, nei pressi della Piazza Santa Maria di Gesù. I tre, che hanno subito ammesso le loro responsabilità in merito alla rapina, sono stati trovati in possesso una pistola giocattolo e della somma rapinata, 250 euro. Dall'esame delle immagini registrate dalle telecamere del negozio, i carabinieri hanno accertato che i tre hanno prima effettuato un sopralluogo e poi, mentre fratello e sorella sono rimasti in auto per non destare sospetti, il terzo complice è entrato nel negozio e dopo aver puntato l'arma verso una dipendente è fuggito con il denaro contenuto nella cassa. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo per la donna gli arresti domiciliari e per i due uomini la custodia cautelare nel carcere di Enna.