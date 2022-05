Catania, reddito di cittadinanza: la finanza ha denunciato 32 persone

Tra loro due persone condannate definitivamente per associazione mafiosa e 10 che avevano omesso di segnalare di avere familiari condannati con sentenza passata in giudicato per lo stesso reato

A Catania la guardia di finanza ha denunciato 32 persone accusate di avere percepito illegalmente il reddito di cittadinanza per una presunta truffa allo Stato stimata in oltre 398mila euro. Tra loro due persone condannate definitivamente per associazione mafiosa e 10 che avevano omesso di segnalare di avere familiari condannati con sentenza passata in giudicato per lo stesso reato.

Le denunce

Denunciate anche tre persone che avevano ottenuto il sussidio nonostante fossero detenuti in carcere o agli arresti domiciliari e altre 17 per non avere comunicato di avere nel proprio nucleo dei familiari sottoposti a misura cautelare personale. I presunti trasgressori sono stati segnalati all'Inps per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate.