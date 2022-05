Maltempo Sicilia, Eolie isolate a causa del forte vento di scirocco

Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate a causa del forte vento di scirocco che spazza l'arcipelago da Sudest con raffiche che hanno raggiunto anche i 50 chilometri orari. Aliscafi e navi hanno sospeso tutte le corse di linea con la terraferma. Violente mareggiate si sono abbattute sulle sette isole. A Porto delle Genti, a Lipari, le onde hanno raggiunto le case che si affacciano sulla spiaggia, ormai letteralmente scomparsa. (IL METEO IN SICILIA)

Il vento

Le raffiche di vento stanno anche creando danni anche ai vigneti soprattutto di Salina, Lipari e Vulcano e anche alle tante coltivazioni sparse nell'arcipelago. Ieri pomeriggio il mare grosso lo ha anche "provato" anche Ambra Angiolini che, con l'aliscafo della Liberty, Lines era diretta a Stromboli dove girerà la serie televisiva sulla Protezione civile; arrivando nella piccolo borgo di Ginostra ha preferito sbarcare, temendo che l'aliscafo per il mare mosso non avrebbe attraccato e così è stata prelevata da un gommone e trasferita a Stromboli,

Forte vento provoca danni a camion su A29

Inoltre, a causa delle forti folate di Scirocco, stanotte un camion che viaggiava carico sull'A29 Mazara del Vallo-Palermo, ha perso la centina, la struttura in metallo che chiude il piano di carico del mezzo. L'incidente si è verificato sul ponte tra gli svincoli di Alcamo est e Balestrate. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per tagliare le barre fermacarico che coprivano con il telo il rimorchio. Nessuna conseguenza per l'autista del mezzo pesante.